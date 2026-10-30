Mangiare bene spendendo il giusto: quando la qualità alimentare diventa un diritto per tutti

Esiste un’idea diffusa secondo cui un’alimentazione equilibrata sia, per forza, più costosa. Le Linee guida per una sana alimentazione del CREA la smentiscono e dedicano una direttiva proprio alla sostenibilità economica e sociale, “cioè legata al costo di una dieta sana”. Il documento è netto: “Sono moltissime, infatti, le scelte alimentari che sono sia salutari che sostenibili per l’ambiente e affrontabili senza appesantire il bilancio familiare”. Basta orientarle “verso frutta, verdura, legumi e cereali (meglio se integrali)”, una scelta che “consente di guadagnare salute, rispettare l’ambiente e risparmiare denaro”.