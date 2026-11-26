Almeno 25 grammi al giorno: è la quantità di fibre alimentari che i LARN, i Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia della Società Italiana di Nutrizione Umana, indicano per un adulto. Vale anche per chi mangia meno di 2.000 calorie al giorno. Se ne parla molto meno che di proteine, grassi e zuccheri, ma per arrivare alla quota giusta non servono prodotti speciali: basta sapere dove cercarle.
Cosa sono e a cosa servono
Le fibre sono componenti degli alimenti vegetali che l'organismo non digerisce, e si dividono in solubili e insolubili in acqua. Come ricorda Altroconsumo, favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono al senso di sazietà. Il loro possibile ruolo preventivo nei confronti di diabete, malattie cardiovascolari e tumore al colon è oggetto di numerosi studi epidemiologici.
Dove si trovano
Le fibre arrivano solo dal mondo vegetale. Le fonti principali sono i cereali integrali (pasta, pane, riso, farro, orzo e avena), i legumi, la verdura, la frutta e la frutta secca. Per aumentarle basta inserirle nelle abitudini di ogni giorno. A colazione si possono scegliere il pane integrale o i fiocchi d'avena. La pasta integrale può alternarsi a quella tradizionale e i legumi diventare un primo o un secondo piatto. Uno spuntino di frutta fresca o secca, infine, può prendere il posto di uno snack confezionato.
Come riconoscerle in etichetta
Sui prodotti confezionati, la quantità di fibre si legge nella tabella nutrizionale, quando è riportata. Due diciture aiutano a orientarsi, perché le loro soglie sono fissate dal Regolamento europeo 1924/2006. Un alimento può dirsi "fonte di fibre" solo se ne contiene almeno 3 grammi ogni 100 grammi, mentre per la dicitura "ad alto contenuto di fibre" ne servono almeno 6. Confrontando le tabelle di due prodotti simili, come due tipi di pane, si capisce in pochi secondi quale è più ricco.
Una spesa che le fa entrare nel carrello
Nei punti vendita MD il reparto ortofrutta offre frutta e verdura di stagione per ogni pasto della giornata, e la linea Gioie di Frutta è dedicata alla frutta secca. Sui prodotti confezionati, compresi quelli della linea Buona Spesa!, la tabella nutrizionale resta lo strumento più rapido per scegliere.