Le fibre sono componenti degli alimenti vegetali che l'organismo non digerisce, e si dividono in solubili e insolubili in acqua. Come ricorda Altroconsumo, favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono al senso di sazietà. Il loro possibile ruolo preventivo nei confronti di diabete, malattie cardiovascolari e tumore al colon è oggetto di numerosi studi epidemiologici.