“L’educazione alimentare inizia molto prima di quanto pensiamo”. Secondo Laura Crugnola, biologa nutrizionista, il punto di partenza è l’alimentazione complementare, indicativamente intorno ai sei mesi. È allora che il bambino comincia a conoscere sapori, consistenze e alimenti diversi, e che le sue abitudini a tavola iniziano a costruirsi, poco alla volta.
L’esempio vale più delle spiegazioni
Educare, chiarisce subito la nutrizionista, “non significa spiegare a un bambino calorie o nutrienti”. Significa creare un ambiente alimentare positivo: varietà, pasti condivisi quando possibile, rispetto dei segnali di fame e sazietà. Il motivo è semplice: “Il bambino impara moltissimo per imitazione. Quindi, più che dirgli continuamente ‘mangia le verdure perché fanno bene’, è molto più efficace fargli vedere che quei cibi fanno normalmente parte dell’alimentazione di tutta la famiglia”.
Gli errori più comuni dei genitori
Il primo è usare il cibo come leva educativa. “Uno degli errori più comuni è trasformare il cibo in un premio, una punizione o una negoziazione: ‘se mangi le verdure, dopo puoi avere il dolce’. In questo modo, però, rischiamo involontariamente di rendere il dolce ancora più desiderabile e la verdura qualcosa da sopportare”.
Il secondo è arrendersi ai primi rifiuti. I gusti si costruiscono nel tempo, e un alimento può essere riproposto senza forzature, anche in preparazioni diverse. Il terzo è dividere i cibi in “buoni” e “cattivi”, invece di distinguere tra quelli da consumare più spesso e quelli da mangiare più di rado. “L’obiettivo non è creare bambini che mangiano ‘perfettamente’, ma adulti capaci un giorno di fare scelte alimentari consapevoli”.
Pubblicità e divieti
Il marketing alimentare influenza davvero le preferenze e le richieste dei bambini. L’Organizzazione mondiale della sanità ricorda che gran parte della pubblicità rivolta ai più piccoli riguarda prodotti ricchi di zuccheri, sale o grassi. La risposta, però, non sono i divieti. “Un’alimentazione sana non significa vietare completamente merendine, gelati o altri alimenti più golosi. Una proibizione assoluta rischia di attribuire loro ancora più valore. Dobbiamo insegnare frequenza, quantità e contesto”.
Scuola e famiglia, lo stesso messaggio
Accanto alla casa c’è la scuola, uno degli ambienti in cui i bambini passano più tempo e imparano anche osservando i coetanei. Mense equilibrate, laboratori e attività pratiche possono insegnare più di una lezione teorica, a una condizione: “La cosa più importante, però, è la coerenza. Famiglia, scuola e professionisti sanitari dovrebbero trasmettere messaggi compatibili, evitando di creare nel bambino confusione o, peggio ancora, paura nei confronti del cibo”.
Varietà a portata di carrello
Rendere familiari gli alimenti sani comincia anche dalla spesa. Nei punti vendita MD il reparto ortofrutta offre frutta e verdura di stagione da proporre in forme sempre diverse, e le verdure in busta Buona Spesa! aiutano quando il tempo è poco. La linea Gioie di Frutta è dedicata alla frutta secca, che ai più piccoli va proposta tritata finemente o in crema.