Educare, chiarisce subito la nutrizionista, “non significa spiegare a un bambino calorie o nutrienti”. Significa creare un ambiente alimentare positivo: varietà, pasti condivisi quando possibile, rispetto dei segnali di fame e sazietà. Il motivo è semplice: “Il bambino impara moltissimo per imitazione. Quindi, più che dirgli continuamente ‘mangia le verdure perché fanno bene’, è molto più efficace fargli vedere che quei cibi fanno normalmente parte dell’alimentazione di tutta la famiglia”.