Prestiti personali, verso una normalizzazione dei tassi: ecco cosa aspettarci nei prossimi mesi

Per scegliere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze è utile innanzitutto non fermarsi alla prima offerta, ma comparare più soluzioni. Un modo per farlo è valutare le proposte di prestito personale delle banche e finanziarie partner di Facile.it, confrontando i diversi preventivi a parità di durata e importo tenendo conto dei tassi TAN e TAEG. Quest’ultimo in particolare comprende tutte le spese complessive del finanziamento richiesto, incluse quelle accessorie, che solitamente sono escluse dal calcolo del TAN. Il TAEG è quindi il tasso più indicativo per valutare la convenienza di due o più prestiti di pari importo e durata.