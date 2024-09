Ottieni il massimo dalla tua connessione: la differenza tra FTTC e FTTH

Guardare un film in streaming o parlare con l’assistente vocale. Controllare l’email oppure leggere le notizie del giorno. Ascoltare un po’ di musica o impegnarsi in una sessione di shopping online. Essere connessi, al giorno d’oggi, non è solo una realtà ma una vera e propria esigenza. Consultando un comparatore di tariffe è possibile trovare il piano di connessione più adatto alle proprie necessità. Ad esempio, scorrendo le descrizioni delle offerte fibra di Facile.it si trovano diverse opzioni. Ma come scegliere la connessione più adatta alle proprie esigenze? È necessario, prima di tutto, avere bene in mente alcune caratteristiche tecniche che possono orientarci nella scelta, come ad esempio la differenza tra una connessione FTTC e una FTTH.