Internet e Telefonia, quanti giga ti servono?

La nostra quotidianità è sempre più scandita dall’uso che facciamo del cellulare e sapere esattamente per cosa e come lo utilizziamo è la base per scegliere un piano tariffario conveniente.

Se una volta il costo delle chiamate o i minuti a disposizione erano uno dei parametri su cui scegliere un operatore telefonico rispetto ad un altro, piuttosto che un determinato piano mensile, oggi è fondamentale l’offerta Internet proposta. Usare il cellulare è sempre più infatti collegato al tempo che passiamo online. Ma quanti sono i giga che effettivamente ci servono? Quando sono troppi e quando invece sono troppo pochi? La risposta è semplice, ma forse solo apparentemente: dipende per che cosa li utilizziamo.

Quanto consumano film, eventi sportivi e videochiamate - Mediamente la navigazione di siti internet, delle piattaforme social e delle app di messaggistica non impatta particolarmente sul consumo di giga, mentre a fare la differenza è soprattutto la fruizione di video.

Se amiamo le piattaforme di streaming è utile sapere che la nostra passione “ci costa” in media 3 gb a film (considerando un contenuto di circa due ore, visto in Full HD). Mentre se siamo dei tifosi, un evento sportivo (sempre in Full HD, con una durata media di 4 ore) può pesare sul nostro piano internet per circa 7,2 gb. Per una videochiamata di un’ora su Whatsapp in HD si consumano invece circa 540 mb.

Piano da 70 gb, cosa posso fare - Con un piano da 70 gb al mese è possibile vedere mediamente 5 film, 4 eventi sportivi e fare circa 6 ore di videochiamata: complessivamente il consumo è attorno ai 47 gb, ragion per cui resta a disposizione un volume di traffico internet più che sufficiente per navigare su siti e app.

Se una determinata Sim si utilizza invece quasi esclusivamente per una di queste attività è utile sapere che 47 gb di traffico corrispondono a 18 film o 8 eventi sportivi o 50 ore di videochiamate.

Piano da 100 gb, cosa posso fare - Vedere in un mese 10 film, 6 eventi sportivi e videochiamare per circa 10 ore “pesa” attorno ai 78 gb. Con 78 gb si possono vedere complessivamente 30 film o 12 eventi sportivi o videochiamare per 100 ore.

Piano da 150 gb, cosa posso fare - Un piano da 150 gb permette invece, con un consumo complessivo effettivo di circa 127 gb, di vedere 50 film, assistere a 18 eventi sportivi e videochiamare per 200 ore.

Cosa posso fare se i miei giga stanno per terminare - Quando si calcola la quantità di giga che ci servono ogni mese, è necessario anche considerare se e quando sia possibile utilizzare una rete wi-fi, un’alternativa valida anche nel caso in cui il nostro traffico disponibile stia per terminare.

Ricordati che in caso di giga “agli sgoccioli” è comunque sempre possibile abbassare la risoluzione delle piattaforme, in modo da consumare meno e poter continuare a vedere i propri contenuti preferiti.