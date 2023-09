Assicurazione auto e moto, tutelarsi di più conviene

Lo stesso dicasi per chi si mette al voltante: la necessità di A ssistenza stradale , soprattuto quando si viaggia lontano da casa, o di un supporto legale dopo un incidente, rappresentano delle variabili per le quali non sempre si è adeguatamente preparati. L’ assicurazione RC , obbligatoria per auto e moto, copre infatti solo alcune delle situazioni che chi guida si può trovare a fronteggiare. Per molte delle altre, però, esistono le cosiddette garanzie accessorie .

Lasciate in strada o attentamente parcheggiate nel proprio posto auto, alla mercé delle intemperie o di qualche vandalo: le situazioni per cui la nostra vettura non è sempre al sicuro sono molte.

Cosa sono le garanzie accessorie - Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della propria polizza RC Auto o polizza RC Moto. La polizza di Responsabilità Civile Autoveicoli garantisce infatti il risarcimento dei danni causati a persone o cose dal vostro veicolo, nel caso in cui siate stati voi a causare l’incidente. Con la sottoscrizione di polizze che prevedono garanzie accessorie è possibile invece essere tutelati in un maggior numero di situazioni, come ad esempio il furto o l’incendio della vostra auto.

Le più diffuse e quanto costano - In Italia le due garanzie opzionali più diffuse sono quella dell’Assistenza stradale (che copre il recupero del veicolo rimasto fermo in strada e il traino fino alla prima auto officina) e quella Infortuni del conducente. L’Assistenza stradale è scelta da circa il 50% degli assicurati: con un costo medio di circa 26 euro l’anno permette di risparmiare, in caso di necessità, ad esempio la tariffa di un carro attrezzi, che in autostrada può raggiungere anche i 250 euro. E’ particolarmente consigliata nel caso in cui si viaggi molto, soprattutto in autostrada e in strade extra urbane.

La Infortuni del conducente è scelta invece dal 41% degli assicurati italiani: con circa 40 € l’anno e permette di avere, in caso di sinistro, un risarcimento per gli infortuni subiti dall’assicurato, anche quando si trovi coinvolto in un incidente con colpa, cosa non prevista dalla semplice RCA. Può risultare particolarmente utile per i guidatori con poca esperienza ma che utilizzano l’auto molto spesso.

Per conoscere in anticipo il premio finale puoi utilizzare il servizio di confronto delle offerte per l’assicurazione auto su Facile.it. Aggiungendo le garanzie accessorie alla polizza da te scelta potrai conoscere quale compagnia offre il premio più economico per ottenere la migliore copertura per la tua automobile.

Come scegliere le garanzie accessorie più adatte alle proprie esigenze - Per la scelta di una o più garanzie accessorie può essere determinante l’utilizzo che facciamo della nostra auto o moto, il luogo dove viviamo e anche la tipologia della vettura stessa.

Per chi vive in zone particolarmente esposte a possibili disastri naturali può risultare vantaggiosa la copertura Eventi naturali che prevede un risarcimento in caso di danni al veicolo causati ad esempio da forti grandinate, alluvioni e anche terremoti.

Per i proprietari di auto nuove o di valore, soprattutto se parcheggiate in strada in orario notturno, è particolarmente consigliata la Polizza furto e incendio (le due garanzie sono spesso offerte in abbinamento dalle Compagnie assicurative) che risarcisce l’assicurato in caso in cui il proprio veicolo sia rubato o sia danneggiato nel tentativo di furto.

L’Assicurazione Kasko copre invece i danni provocati anche al proprio veicolo, a prescindere dalla responsabilità del conducente. Si verrà quindi risarciti anche se l’incidente risulterà causato da noi. Data l’ampia copertura che offre è un’assicurazione piuttosto cara ed è consigliata ai proprietari di auto nuove e molto costose, o ai guidatori inesperti.