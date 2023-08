Gruppo Arena da record: oltre un miliardo di fatturato

La storia del gruppo Arena parte da un piccolo negozio nel centro della Sicilia per approdare ai giorni nostri, raccontando il percorso di un gruppo che, nel 2022, ha fatturato oltre un miliardo e 100 milioni di euro. Un marchio che, generazione dopo generazione, è cresciuto fino ad essere un punto cardine per la grande distribuzione nell’isola. E che oggi conta un patrimonio umano di oltre 3mila persone e decine di migliaia di clienti.

Nata il 19 gennaio del 1922 a Valguarnera Caropepe, un piccolo centro nella provincia di Enna, dall’intuizione di Cristofero Sberna e della moglie, nel 2022 il gruppo Arena, ormai consolidato protagonista della distribuzione moderna siciliana e attivo anche nella provincia di Reggio Calabria, ha festeggiato il suo primo secolo di vita con risultati record: 1.150 milioni di euro di fatturato, un utile lordo di 49,3 milioni di euro e un utile netto di circa 38,6 milioni di euro, con un incremento del fatturato a parità di cassa del 6,7%. “Il 2022 è stato un anno decisivo – commenta l’Amministratore delegato del Gruppo, Giovanni Arena – per portare a termine tutta una serie di progetti sostenuti da investimenti per 100 milioni di euro stanziati nell’ultimo biennio. Penso non solo alla rete distributiva, 35 store fra nuove aperture e ristrutturazioni, ma anche al completamento del polo logistico di Catania e alla sua integrazione definitiva con la nuova struttura direzionale”.

Un'offerta variegata e di qualità

Oggi il retailer conta una rete di oltre 180 punti vendita (tra negozi diretti e in franchising) a insegna Supermercati Decò, Maxistore Decò, Superstore Decò, Iperstore Decò, Gourmet Decò, Local Decò e SuperConveniente, per un totale di oltre 3.300 collaboratori. Una rete che ha permesso al Gruppo Arena di raggiungere la posizione di leader in Sicilia. Il tutto grazie a qualità, innovazione, convenienza, profondità assortimentale, servizi di prim’ordine e valorizzazione delle tante eccellenze enogastronomiche siciliane.

Presente di successo e futuro di sostenibilità

E se il presente è rosa, il futuro è altrettanto luminoso e all’insegna dello sviluppo. Non a caso, a fine 2022 il Gruppo ha messo a budget 100 milioni di euro di investimenti per il triennio 2023-2025. Sempre con un occhio alla sostenibilità, con l’utilizzo di impianti di Fonti da Energie Rinnovabili per la riduzione dei gas effetto serra e la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei supermercati e centri di distribuzione. In aggiunta a tali progetti, è in fase avanzata lo studio di fattibilità per la realizzazione di almeno un parco fotovoltaico nella zona industriale di Dittaino, in provincia di Enna.

Le iniziative sociale e il “Fondo Alimentare”

Non manca, in una terra generosa come la Sicilia, anche un occhio al campo sociale: sono innumerevoli le iniziative per sviluppare attività di donazione di prodotti alimentari in favore delle persone indigenti, per il sostegno alle associazioni che svolgono attività con finalità esclusivamente solidale e per le attività volte allo sviluppo delle persone, all’inclusione e al welfare. Il Gruppo Arena aderisce inoltre al "Fondo Alimentare", iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura (MASAF) per fornire un sostegno alimentare alle famiglie più disagiate. Il progetto prevede l'attuazione di una scontistica dedicata da parte degli operatori della GDO a tutti i soggetti destinatari dell'iniziativa.