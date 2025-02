Grissitalia, “Il Dolce Buon Pane” che piace a grandi e piccoli

"I nostri ampliamenti di gamma introducono vere novità sul mercato, con varianti come Mirtilli Rossi e Muesli, gusti inediti a scaffale che rispecchiano i principali trend di oggi - prosegue Viera -. Questi prodotti sono stati sviluppati per soddisfare il crescente desiderio di sapori ricercati e di alimenti in linea con un'alimentazione equilibrata. La variante al Muesli, in particolare, è pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca un connubio tra gusto e benessere, intercettando la crescente domanda di prodotti salutari. Lavoriamo costantemente per rafforzare la nostra linea di prodotti e, in questo senso, il 2025 sarà ricco di novità". E proprio guardando al futuro, Grissitalia pensa già al prossimo Natale: è infatti al lavoro per sviluppare una variante al gusto Panettone, con l'obiettivo di arricchire ulteriormente la gamma con un sapore iconico.