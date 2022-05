La Maddalena, santa o peccatrice? Una mostra ne indaga il mistero e il fascino senza tempo

Di volta in volta, peccatrice, santa, cortigiana e penitente, intellettuale o apostola, dama cortese o venere cristiana, simbolo della rivoluzione femminile o emblema del dolore, nei secoli la figura di Maria Maddalena si è andata arricchendo di elementi leggendari, mutuati anche dallo sviluppo della devozione nei suoi confronti. La mostra attraversa così millenni di interesse per la Maddalena e ripercorre la sua trasformazione nel corso dei secoli grazie alle interpretazioni dei maggiori artisti di ogni epoca.

La mostra, aperta

fino al 10 luglio nelle sale dei Musei San Domenico di Forlì

, grazie a importanti prestiti italiani e stranieri si sviluppa in 12 sezioni che (anche attraverso strumenti di digital experience e realtà virtuale) comprendono straordinari esempi di pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche, dal “Cratere apulo con morte di Meleagro” (360-340 a.C.) a “La deposizione dalla croce” (1968-1976) di Marc Chagall; dal “Noli me tangere” del Veronese a quello di Graham Vivian Sutherland, passando per “Acceptance” di Bill Viola e per i capolavori che Antonio Canova e Francesco Hayez hanno dedicato alla donna del mistero.

“Maddalena – spiega il direttore delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli,

Gianfranco Brunelli

curatrice Cristina Acidini

curatrice Paola Refice

- è il maggior mito femminile della storia dell'arte, la venere cristiana. L’esposizione forlivese racconta attraverso i maggiori capolavori dell'arte come la nostra storia, la nostra cultura occidentale, abbia catturato l'antica discepola di Gesù e ne abbia fatto in ogni tempo il proprio emblema. In fondo ciascun tempo si è identificato in lei: siamo Maddalena”. Una donna, chiarisce la, che “impersona davvero la patrona di tutte le numerose istituzioni, ecclesiastiche e civili, che in Europa s'erano venute costituendo in suo nome per l’accoglienza a donne traviate, sia redente sia da redimere”. Ed è, aggiunge la, “tra le figure più rappresentate nella storia dell'arte”, eppure “le molteplici iconografie che ne personificano il nome rispecchiano una tradizione complessa e contraddittoria” che la mostra ripercorre.

E come il personaggio, anche la mostra “

Maddalena. II mistero e l’immagine

Mediafriends

ComHousing

Fondazione Arché

” ha mille sfaccettature: oltre all’esposizione nelle sale museali, infatti, un apposito bando della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha coinvolto associazioni culturali e scuole del territorio per l’organizzazione di oltre 60 iniziative che andranno ad arricchire e approfondire la proposta culturale attraverso tutte le discipline artistiche, dalla musica classica e contemporanea al cinema, da incontri e letture letterarie al teatro, passando per le arti figurative. E al tempo stesso un progetto con i Musei Diocesani italiani farà sì che oltre 60 strutture aprano le proprie porte ai visitatori, mettendo in evidenza le opere che illustrano la figura della Maddalena. La mostra conferma poi la collaborazione tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli e, l'Associazione Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, nel segno di arte e solidarietà, che in sei anni ha finanziato quindici progetti sul territorio nazionale. Grazie a questa collaborazione una parte del biglietto di ingresso alla mostra verrà devoluto per sostenere il progetto “” dirivolto a donne in difficoltà e ai loro bambini, compresi i profughi ucraini.