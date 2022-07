Trasporto sempre più sostenibile, smart e multimodale: gli obiettivi del polo “Passeggeri”del Gruppo FS

Per valorizzare a pieno le potenzialità di tutte le società del Gruppo e contribuire in maniera determinante ad uno sviluppo sostenibile del Paese, è emersa l’esigenza di ridefinire la governance e rivedere la struttura organizzativa in quattro poli di business, ognuno con chiari obiettivi strategici: “Infrastrutture”, “Passeggeri”, “Logistica” e “Urbano”.

A sostenere l’evoluzione di soluzioni integrate di mobilità, per proporre ai viaggiatori offerte sempre più capillari e personalizzate, sarà principalmente il

polo Passeggeri

Oltre a

Trenitalia

Busitalia

Ferrovie del Sud Est

Trenitalia Tper

che lo guida e ne definisce le strategie, fanno parte del polo anche(che in Italia offre collegamenti con autobus nel trasporto pubblico locale ed extraurbano, e in Olanda opera con la controllata Qbuzz),(con la sua offerta ferroviaria e su gomma nel Salento) e(che, controllata al 70% da Trenitalia, gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna con la flotta più giovane d’Italia).

Il

polo “Passeggeri”

è così strutturato: il settore a mercato, senza cioè contributi pubblici, che prevede l’estensione del trasporto di primo e ultimo miglio in autobus per le località dove le Frecce di Trenitalia non arrivano o in modalità shuttle per raggiungere bacini e territori; il settore regolato, definito da contratti di servizio con Stato, Regioni o Comuni per l’offerta di trasporto pubblico su gomma e ferro; infine il settore dello sviluppo del turismo che prevede una migliore integrazione dell’offerta a favore degli spostamenti leisure e con lo sviluppo di itinerari con treni storici.

Proprio grazie all’intermodalità fra i mezzi di trasporto su ferro e su gomma delle società coinvolte, il polo “Passeggeri” punta anche allo sviluppo turistico del Paese, offrendo collegamenti green frequenti e capillari ai viaggiatori che si spostano per svago e per turismo. In quest’ottica rientrano offerte sempre più dedicate agli spostamenti turistici e una maggiore integrazione fra diverse modalità di trasporto unendo le tre porte di accesso del Paese: stazioni ferroviarie, aeroporti e porti.

Agli spostamenti turistici tradizionali si aggiunge poi, sempre gestita dal polo Passeggeri, anche una forma di turismo più “lenta” a bordo di treni storici – che percorrono sia linee ferroviarie in esercizio sia tratte non più utilizzate – per ammirare le bellezze culturali, paesaggistiche e culinarie italiane a bordo di convogli che hanno fatto la storia del Belpaese e che regalano ancora oggi l’emozione del “viaggio” non solo come spostamento ma come occasione di scoperta.

Che sia lenta o veloce, turistica o commerciale, al centro della sinergia delle aziende che compongono il polo “Passeggeri” c’è comunque l’intermodalità ferro/gomma fra mezzi di trasporto. L’obbiettivo è favorire lo sviluppo del trasporto collettivo in un’ottica di evoluzione della mobilità delle città e delle aree urbane verso una modalità sempre più sostenibile e smart. In questo processo, centrale sarà quindi la figura del cliente, al quale il polo “Passeggeri” offrirà soluzioni di trasporto integrate e digitali anche come MaaS (Mobility-as-a-Service), cioè attraverso un servizio che, grazie a una piattaforma digitale, consente agli utenti di pianificare, prenotare e pagare più tipi di servizi di mobilità offrendo soluzioni su misura basate sulle singole esigenze.