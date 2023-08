eCampus, il meglio dell'università digitale e di quella tradizionale

La piattaforma

Il sistema ideato da eCampus permette di non rinunciare ai plus offerti sia dall’università online sia da quella in presenza. La piattaforma di eCampus permette infatti di poter accedere alle lezioni in qualsiasi momento della giornata e attraverso qualsiasi device (pc, tablet o smartphone), permettendo allo studente quindi di decidere, in base a impegni ed esigenze, in quale momento applicarsi all’apprendimento. Ma la piattaforma non si esaurisce qui e prevede l’interazione con un tutor, fondamentale per essere seguiti, consigliati ed aiutati durante tutto il percorso di studio.

“Il sistema e-learning offre inoltre una garanzia di qualità - spiega Alfonso Lovito, direttore generale dell’Università eCampus - perché un professore in classe può fare lezioni migliori o peggiori a seconda dei giorni. Quando invece si deve organizzare il programma e le lezioni per una piattaforma online, si dà il massimo, perché è come se fosse la pubblicazione di un libro, si è ‘obbligati’ a fare un lavoro di qualità”.

Il meglio dell’università digitale e di quella tradizionale

Accanto alla modalità digitale, eCampus offre anche gli elementi più interessanti dell’università tradizionale. Chi ne abbia necessità può infatti richiedere il servizio di tutoraggio in presenza, in una delle oltre 100 sedi di eCampus diffuse sul territorio nazionale.

“La ramificazione delle nostre sedi in Italia non è casuale - prosegue Lovito -. Abbiamo calcolato che qualsiasi studente possa trovarne una ad un massimo di 50 chilometri dal proprio luogo di residenza. Il tutoraggio in presenza può essere utile per affrontare argomenti particolarmente ostici, per simulazioni d’esame, ecc”.

Sempre più giovani scelgono eCampus

Se in origine i corsi di formazione e le università online possono essere nati quasi esclusivamente per quei lavoratori che volevano finire un percorso di studi interrotto o prendere un titolo di studio che non era stato loro possibile acquisire a tempo debito, oggi eCampus rappresenta un percorso di eccellenza, scelto anche dai neodiplomati. Gli iscritti tra i 19 e 25 anni sono infatti oltre il 30%, un segno che i vantaggi di questa tipologia di formazione vanno conquistando sempre più grandi fette di studenti.

“I ragazzi oggi hanno una dimestichezza, fino a poco tempo fa impensabile, con la comunicazione online - conclude Lovito -, quello che per noi era o è difficile per loro è quotidianità. eCampus, oltre all’eccellente formazione, offre anche un vantaggio economico per gli studenti e le loro famiglie, basti pensare ai costi che un fuorisede deve sostenere per frequentare un’università tradizionale. Grazie alle sue caratteristiche ‘digitali’ e alla sua ricca offerta formativa, oggi eCampus è l’università online con il numero maggiore di iscritti in Italia e rappresenta una realtà che si confronta con i migliori atenei del Paese”.