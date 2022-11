Il dentista diventa hi-tech: l'immagine della bocca viene acquisita in 3D

Chi, durante una visita dal dentista, sentendo frasi del genere non è mai rimasto… a bocca aperta? E l’utilizzo di termini tecnici si aggiunge al fatto che, contrariamente a quanto succede per il resto del corpo, spesso è difficile, se non impossibile, vedere con i propri occhi le carie o i difetti dei quali sta parlando il dentista. Una situazione che, grazie alle nuove tecnologie digitali, può cambiare radicalmente trasformandosi in un’esperienza coinvolgente e, soprattutto, educativa.

DentalPro – il più grande gruppo odontoiatrico italiano – lancia infatti nei suoi 260 centri presenti sul territorio nazionale il Digital Check-up: grazie all’utilizzo di moderni scanner intraorali, già dalla prima visita il medico acquisisce le immagini a 360 gradi della bocca del paziente, e può mostrargli in tempo reale e in 3D, ingrandite su uno schermo, gli eventuali problemi che riscontra.

Gli scanner digitali presenti nei centri DentalPro sono dispositivi, che vengono utilizzati solo negli studi odontoiatrici più all’avanguardia: al momento, secondo un report di Key-Stone, solo uno studio dentistico su cinque dei 38mila presenti in Italia ne è dotato. Solitamente, infatti, questa tecnologia viene impiegata (al posto del classico materiale da impronta per acquisire impronte dentali tridimensionali di alta precisione; ma poiché è veloce e comoda per i pazienti, DentalPro ha pensato di sfruttarne le potenzialità anche durante la prima visita, per offrire un servizio innovativo e immersivo ai propri pazienti.

“Innovazione, accessibilità e trasparenza – spiega infatti Michel Cohen, Fondatore e Amministratore Delegato del gruppo DentalPro – sono da sempre elementi chiave della nostra mission. Siamo convinti che, per uno studio odontoiatrico, avvalersi di moderni strumenti hi-tech e processi digitalizzati possa davvero fare la differenza, in termini di qualità dei servizi offerti, ma anche di sicurezza delle cure, maggiore comfort e migliore esperienza per il paziente, fin dalla prima visita”. E per questo motivo il gruppo ha investito importanti risorse sulla transizione “full digital”: l’uso dello scanner intraorale “consente di favorire, fin dall’inizio, un maggiore coinvolgimento del paziente nell’intero percorso diagnostico-terapeutico”.

Che ci sia una carie da otturare o una gengivite da curare, che una vecchia otturazione sia da ritoccare o che si debba intervenire per sostituire un dente, infatti, il paziente, grazie alle immagini chiare che gli vengono mostrate, può rendersi conto con i propri occhi di quale sia lo stato di salute della sua bocca. E in questo modo è più facile e immediato capire la diagnosi e valutare le eventuali proposte di trattamento.

“Le tecnologie digitali – chiarisce Samuele Baruch, Direttore Medico-Scientifico del gruppo DentalPro – stanno determinando una trasformazione epocale nel settore odontoiatrico e offrono un importante strumento di comunicazione con il paziente". E in più “la visione ingrandita e in 3D delle arcate dentali, ottenibile con lo scanner, permette di individuare anche piccole problematiche allo stadio iniziale, favorendo così la prevenzione e l’intervento precoce”. E per quanto riguarda le protesi, la maggiore accuratezza dell’impronta digitale “consente di realizzare protesi di alta qualità, con minimi margini di errore e in minor tempo, arrivando a ridurre fino al 50% il numero di sedute e la durata dei trattamenti”.