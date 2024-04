DarkRebel, la concept car di CUPRA protagonista della Milano Design Week  

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

THE REBEL SIDE OF DESIGN è un viaggio immersivo tra presente e futuro, un’esperienza multisensoriale che unisce sostenibilità, tecnologia e design

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

Dettagli dei materiali in esposizione all’interno del CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 dal 15 al 21 aprile. La reinterpretazione dei codici estetici di CUPRA è raccontata in un percorso che sfida i confini tra materiale e immateriale, grazie a proiezioni digitali e materiali ultra-sensoriali

THE REBEL SIDE OF DESIGN è un viaggio immersivo tra presente e futuro, un’esperienza multisensoriale che unisce sostenibilità, tecnologia e design

CUPRA porta a Milano la visione del suo sogno futuristico in occasione della Design Week 2024.

“THE REBEL SIDE OF DESIGN” è un percorso che unisce sostenibilità, tecnologia e design e che interpreta il tema di questa edizione del Fuorisalone, “Materia Natura”. Il viaggio pensato dal brand automobilistico di Barcellona, che con i suoi modelli anticonvenzionali apre la strada a una nuova esperienza di performance e di guida, si articola in tre location: il CUPRA Garage Milano in Corso Como 1, la CUPRA GLASSBOX in Piazza XXV Aprile e la CUPRA EXPERIENCE nella Garibaldi Gallery