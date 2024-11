Crédit Agricole, un partner di fiducia

In Italia il Gruppo Crédit Agricole è presente con tutte le sue linee di business, che offrono una vasta gamma di prodotti prodotti e servizi finanziari: dalla banca retail, con quasi 1.000 sportelli distribuiti in tutta Italia, che fornisce servizi bancari tradizionali e digitali, al credito al consumo attraverso Agos Ducato, passando per il supporto alle imprese con finanziamenti e consulenze finanziarie grazie al corporate e investment banking. Crédit Agricole è inoltre attiva nei servizi di gestione patrimoniale con Amundi e CACEIS, e offre una vasta gamma di prodotti assicurativi con Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni, senza dimenticare il mondo del Wealth Management: con CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria, il Gruppo offre infatti servizi di gestione patrimoniale per clienti con grandi patrimoni.