Sicurezza urbana tra sinergia, regole e visione: Firenze discute il futuro del sistema integrato

Sul fronte normativo, l’appello più chiaro è arrivato da Maria Cristina Urbano, presidente di ASSIV, che ha sottolineato come la burocrazia rischi di frenare l’evoluzione di un settore sempre più tecnologico: “Oggi per ottenere una licenza e la qualifica professionale occorrono mesi. È una trafila lunga, che penalizza le aziende e non tiene conto dei cambiamenti in atto”. E aggiunge: “La normativa mostra segni evidenti di usura. Le tecnologie hanno potenziato in modo straordinario i servizi di vigilanza, rendendoli più efficaci e versatili. Ma le regole non si sono aggiornate”.