Corpo Vigili Giurati, l’a.d. Berni: “Guardiamo al futuro, per crescere insieme attraverso l’ascolto”

Ma non basta aggiornare gli strumenti. Serve un cambio di paradigma. E su questo Berni è netto: “Negli ultimi anni abbiamo investito moltissimo in un aspetto che può sembrare semplice, ma che è in realtà uno dei punti chiave del nostro lavoro: un allarme che scatta deve essere prima di tutto individuato sul territorio. Una volta individuato, deve essere attivata immediatamente la pattuglia. Quello che stiamo facendo, è fare in modo che tutto avvenga in maniera automatica, senza bisogno di intervento umano, che deve però intervenire col suo fattore di giudizio una volta individuato il problema”. Una transizione digitale radicale, che però non perde di vista la dimensione più profonda del mestiere. ”L’obiettivo è crescere ancora insieme, attraverso l’ascolto. Giorno per giorno”.