La mobilità del futuro guarda all'ambiente ma anche alla praticità: la visione di CMD

PROGETTAZIONE E SVILUPPO Un’azienda all’avanguardia nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di motori a combustione interna e applicazioni tecnologiche correlate ma che, allo stesso tempo, si impegna a percorrere le strade della diversificazione.

Come? Ricercando nuove soluzioni per la produzione di energia elettrica e termica, nella meccanica di precisione e nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni. Cambiamento ed evoluzione, ma con la passione di sempre, sono i concetti-chiave della visione di CMD. INNOVARE PER MIGLIORARE IL MONDO Innovare per migliorare il mondo in cui viviamo è un altro tassello fondamentale che guida ogni scelta, soluzione e prospettiva di un’azienda che viene portata avanti all’insegna di una tradizione familiare che la annovera nel quadro delle grandi storie italiane. E italiana o, per meglio dire, lucana è anche l’origine ma anche l’attuale radicalizzazione dell’azienda, che ha, oltre alle varie sedi in tutto il mondo, tre stabilimenti ad Atella (in provincia di Potenza) che si aggiungono a quello di San Nicola La Strada (nel Casertano). TRANSIZIONE ENERGETICA Anche CMD, in linea con le direttive della Regione Basilicata e del governo, ha deciso di intraprendere il cammino verso la transizione energetica concentrando i propri sforzi nella realizzazione del motore a idrogeno. L'idea di base, come spiega Mariano Negri, è che l’elettrico da solo non basta. O meglio: è una soluzione ottimale in città ma non è adatto al trasporto pesante e commerciale. La soluzione, quindi, è utilizzare il vecchio motore ma alimentato a idrogeno (cosa che permetterebbe anche di continuare a utilizzare lo stesso motore cambiando solo il carburante). L’idrogeno è una soluzione pulita, a emissioni zero e con performance eccellenti. LA RIVOLUZIONE DELLA MOBILITA’ In generale per quanto riguarda il futuro della mobilità (dove per mobilità si intende anche sostenibilità), secondo Mariano Negri ci ritroviamo, anche se non del tutto consapevolmente, nel pieno di una trasformazione copernicana dove si stanno gettando le basi di quella che sarà la mobilità dei prossimi 50 anni.