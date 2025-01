Club di Più, l’amore è a portata di mano

“Tutti abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore, di vivere e condividere con chi ci sta a fianco i momenti belli e quelli difficili, di trovare chi ci capisca, ci apprezzi per quello che siamo e ci completi - spiega Valeria Pilla, la fondatrice del Club di Più -. Ho colto nel contesto attuale, in cui i modi e i tempi delle relazioni interpersonali mutano rapidamente, l’esigenza di offrire alle persone la possibilità di entrare in contatto con chi è a loro affine per sensibilità, interessi e percorso personale. Questa intuizione, questa “scintilla” ha fatto nascere l’agenzia matrimoniale Club di Più”.