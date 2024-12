Vacanze nella natura, il modello “Full Life Holidays” di Club del Sole conquista i turisti

Anche il 2025 sarà ricco di novità. La più importante è l’apertura di tre nuove strutture in Trentino, pensate per offrire esperienze all’aria aperta anche durante la stagione invernale, e il rafforzamento della presenza in destinazioni iconiche come il Lago di Garda e l’Abruzzo. “Abbiamo un piano di sviluppo che mira a offrire esperienze sempre più personalizzate e innovative - sottolinea Giondi -. La nostra priorità resta il benessere degli ospiti e per questo stiamo pianificando nuove acquisizioni e investimenti strategici”.