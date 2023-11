Full Life Holidays, un format innovativo che vede natura e comfort, per la prima volta, insieme

Chi ama la natura, insomma, non si accontenta più del “solito” campeggio, ma nemmeno del “vecchio” format di villaggio turistico: la domanda è quella di poter vivere un’esperienza nuova di vacanza. Un’esperienza che è alla base del concept Full Life Holidays di Club del Sole, dove il contatto con la natura diventa un elemento che moltiplica e aumenta il comfort.

Racconta infatti Francesco Giondi, Amministratore Delegato di Club del Sole, che “le definizioni legate al concetto tradizionale di vacanza Open Air non erano più adatte a descrivere l’esperienza che offre ad oggi Club del Sole e quello che stiamo facendo per migliorare i nostri prodotti e servizi”. E proprio per proporre un nuovo modo di fare vacanza che, come sempre più italiani chiedono, vada oltre il concetto di campeggio e di villaggio, è stato pensato il modello di Full Life Holidays. Che, puntualizza Giondi, “è la nostra promessa e la nostra filosofia, parla di quello che offriamo nelle nostre strutture e di quello che ci guida ogni giorno: un concetto proprietario e innovativo che mette al centro il contatto con la natura”.

Così le strutture del Club del Sole, come ad esempio i riqualificati Pini Beach Village a Punta Marina, il Rimini Family Village e il Romagna Family Village, non sono né campeggi né villaggi, ma realtà totalmente immerse nell’ambiente circostante, con alloggi indipendenti inseriti negli spazi naturali in modo armonico per un contatto stretto, profondo e autentico con la natura che consenta di vivere una vacanza piena, appagante, rilassante, che rappresenti “la vita, come dovrebbe essere sempre”. Una vacanza “Full Life”, insomma, nella quale se da un lato la natura potenzia il comfort percepito, dall’altro non mancano ricchi programmi di intrattenimento per adulti e bambini (ai quali è dedicato ad esempio il format Navigare Consapevoli, per informarli dei rischi e delle opportunità presenti nel mondo digitale), con in più la possibilità di integrare nel proprio pacchetto vacanza anche il divertimento e l’adrenalina delle esperienze outdoor di Freedome: escursioni a piedi, cavalcate nei boschi, rafting, diving, kayak, kitesurf, tour in ebike, parapendio, mongolfiera, escursioni in barca e molto altro. E in tutto questo, non va dimenticata la proposta gastronomica delle strutture Club del Sole, capace di accontentare anche i palati più esigenti.

E se Club del Sole è da anni leader in Italia delle vacanze all’aria aperta con 20 strutture per un totale di oltre 8.500 soluzioni abitative, il nuovo format Full Life Holidays è tra i motivi della grande crescita del gruppo nell’estate 2023, che ha visto un aumento del fatturato del 16% rispetto al 2022. E anche se gli italiani registrano la quota più elevata di presenze, pari al 57% del totale, crescono gli arrivi dall’estero (in particolare + 11% da Germania-Austria-Svizzera, + 6% dalla Francia, + 11% dai Paesi Bassi), segno di un crescente interesse anche del mercato internazionale verso l’Open Air e il modello Club del Sole di Villaggio Potenziato che, rimarca l’Amministratore Delegato del Gruppo, “vede evolvere il modello Camping Village a favore di Villaggi all’aria aperta Full Life Holidays. Il mercato apprezza il nostro nuovo posizionamento, un sistema di offerta evoluto che vede nella natura l’elemento che moltiplica il comfort”. Con tanti nuovi progetti di sviluppo, di partnership e investimenti: scopri tutte le destinazioni e le offerte di Full Life Holidays sul rinnovato sito web di Club del Sole.