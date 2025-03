Birba, la rivoluzione della mobilità urbana

Birba sarà disponibile in tre versioni: Classic, Sport ed Ego, ognuna con diversi livelli di personalizzazione. Grazie a una ricchissima dotazione di serie ( tra cui spiccano il quadro strumenti LCD a colori, la connessione bluetooth e Radio Dab plus, la presa 12V/porte USB, la funzione “Accompanying me home” o "Take me home”, la telecamera con funzione "Parking assist" e i sensori a frequenza crescente col diminuire della distanza dall’ostacolo) Birba non solo è un mezzo adatto a tutti, ma anche piacevole da guidare.