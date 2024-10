Da 100 anni in Italia il caffè “È sempre Bialetti”

In Bialetti lo spirito pionieristico e visionario che quasi cento anni fa ha portato alla creazione della Moka è presente ancora oggi. E se da un lato si esprime con le continue evoluzioni e innovazioni delle caffettiere e delle macchine per espresso, dall’altro stimola la continua ricerca e sperimentazione all’interno della torrefazione. Così l’azienzda è stata una delle prime a offrire miscele di caffè macinato per Moka aromatizzate, sia con limited edition stagionali, sia con un’offerta di gusti continuativi, che conta oggi le versioni Nocciola, Cioccolato, Vaniglia e Caramello. E se proprio il caramello è stato un grande successo dell’inverno 2023, per il 2024 Bialetti ha lanciato come nuove proposte stagionali la miscela alla mandorla per l’estate, mentre a novembre arriverà la miscela aromatizzata al tiramisù: sapori unici pensati per sorprendere il palato e soddisfare gli amanti del caffè.