Il potere degli algoritmi e l'autonomia dell'uomo: il futuro tra geopolitica ed etica

“L’intelligenza artificiale è già una leva di potere geopolitico”, afferma Fabrizio Pagani, partner di Vitale & Co, con un passato da economista al MEF e all’OCSE. “Negli ultimi anni sono stati sviluppati circa 40 modelli di AI negli Stati Uniti, 15 in Cina e solo 3 in Europa, in gran parte francesi. Questo ci dice che l’Europa è in forte ritardo e questo ritardo pesa”. Secondo Pagani, l’Unione ha fatto un passo importante con l’AI Act, “ma regolamentare non basta. Serve una strategia industriale: capitali, infrastrutture, venture capital, un vero mercato finanziario europeo. Altrimenti restiamo spettatori”.