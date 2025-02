Turismo, i mille volti dell’Emilia-Romagna

Nell’anno del Giubileo non poteva poi mancare uno spazio dedicato alla spiritualità. Ben quattro dei 21 Cammini per Viandanti e Pellegrini del Circuito regionale emiliano romagnolo sono stati riconosciuti Cammini Giubilari: la Via Francigena, il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, la Via Romea Strata, la Via Matildica del Volto Santo. Per gli amanti delle camminate all’aria aperta non si può inoltre dimenticare il Cammino degli Dei, tra Bologna e Firenze, che ha ottenuto, primo ed unico al mondo, la certificazione Global Sustainable Tourism Council (GSTC).