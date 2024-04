Magnetoterapia, la soluzione innovativa (e domiciliare) per il dolore osteoarticolare

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in termini di impatto sulla salute globale, le malattie muscolo-scheletriche sono seconde solo alle patologie mentali e ai disturbi del comportamento. L’invecchiamento della popolazione e uno stile di vita inadeguato sono le principali cause che portano all’insorgere di patologie croniche come l’artrosi, l’osteoporosi o l’artrite reumatoide . Ma guai a pensare che si tratti solo di un problema che riguarda gli anziani. Il dolore osteoarticolare acuto, infatti, coinvolge sempre più spesso anche i giovanissimi e gli sportivi a causa di traumi e fratture.

Come intervenire per superare il dolore osteoarticolare La prevenzione, soprattutto per la popolazione over 65, si traduce in tre punti fondamentali: adottare adeguati stili di vita, contrastare la sedentarietà e controllare il peso. Ma quando il dolore insorge, quali soluzioni si possono adottare? Le terapie farmacologiche sono utilizzate per trattare i dolori acuti, in maniera occasionale o limitata nel tempo. Se invece la patologia è cronica e il dolore è ricorrente, si impone la necessità di un’alternativa continua nel tempo e priva di effetti collaterali, efficace anche su chi non può assumere farmaci antinfiammatori. E’ qui che entra in gioco la magnetoterapia.

Cos’è la magnetoterapia La magnetoterapia è un sistema terapeutico utilizzato da oltre 50 anni negli ospedali e nelle cliniche. E’ una terapia fisica strumentale ad effetto antalgico, antinfiammatorio e rigenerativo che utilizza i campi elettromagnetici pulsati per trattare patologie ossee e muscolari, di tipo acuto o cronico. Oggi la magnetoterapia conosce una nuova popolarità grazie ai progressi della tecnologia: la ricerca e l’innovazione, infatti, hanno permesso di portare nelle case dei pazienti dispositivi professionali con tecnologie che fino a pochi anni fa erano ad uso esclusivo delle strutture ospedaliere. Antidolor Pro è il dispositivo di ultima generazione made in Italy messo a punto da Amel Medical Division, eccellenza italiana nel settore.

“Ogni anno - spiega Luigi Poli, Amministratore Delegato di Amel Medical Division - investiamo oltre il 10% del nostro fatturato in Ricerca e Sviluppo perché la sfida tecnologica per noi è fondamentale. La nostra è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Nel 2024 Antidolor Pro è stato premiato in Germania con l'iF Design Award e la giuria, nelle motivazioni, ha sottolineato che si tratta di un ‘dispositivo con un concept unico nella tecnologia medicale per efficacia terapeutica e comodità di utilizzo’”.