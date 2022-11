Ab Medica, l'innovazione tecnologica e le nuove frontiere della chirurgia robotica nei percorsi di cura e riabilitazione al servizio di pazienti, medici e ospedale

Su questi due binari Ab Medica , sin dalla sua nascita, si muove nella costante evoluzione di dispositivi medici, sistemi di chirurgia robotica e telemedicina. E proprio in questo percorso si inseriscono le nuove soluzioni digitali per la salute Maia Connected Care e My Intuitive App . Case history, potenzialità e possibili ulteriori sviluppi delle soluzioni di cura realizzate da Ab Medica sono al centro dello User Meeting di Urologia , organizzato dall’azienda e tenutosi a Milano il 18 e 19 novembre.

Maia Connected Care

Maia Connected Care è una piattaforma di telemedicina ottimizzata per la gestione del paziente urologico, che permette una continuità tra ospedale, territorio e domicilio. Attraverso questa piattaforma è possibile la presa in carico del paziente attraverso la definizione di un piano di cura personalizzato, il monitoraggio delle condizioni cliniche e l'acquisizione, la gestione e l’archiviazione dei dati fisiologici vitali, registrati da dispositivi medici certificati.



La piattaforma è da tempo utilizzata presso il reparto di urologia dell’Ospedale San Luigi di Orbassano, Centro di riferimento per il trattamento delle Neoplasie Urologiche e ha consentito l’attivazione del primo protocollo in Italia per la presa in carico e la gestione del percorso clinico del paziente con tumore alla prostata operato in chirurgia robotica.

“Da inizio settembre, con l’adozione della piattaforma Maia e dell’App dedicata, sono già stati arruolati dal nostro centro 23 pazienti all’interno del protocollo – spiega il prof. Francesco Porpiglia, Direttore della Struttura Complessa di Urologia di Orbassano - Il 100% dei pazienti arruolati hanno riferito di apprezzare molto la facilità di fruizione dell’App, la possibilità di interagire in modo veloce ed efficace con l’equipe medica in caso di necessità e ritengono molto utile la ricezione di notifiche per la corretta esecuzione della riabilitazione minzionale ed andrologica. Abbiamo riscontrato inoltre - conclude Porpiglia - un miglioramento della qualità della riabilitazione funzionale post operatoria mediante una più corretta e continuativa esecuzione della ginnastica pelvica per il recupero della continenza urinaria e dell’assunzione di terapia farmacologica specifica per il recupero della funzionalità erettile.”

My Intuitive App

My Intuitive App è un’applicazione sviluppata dalla statunitense Intuitive e dedicata ai chirurghi utilizzatori dei sistemi robotici da Vinci di ultima generazione.

Ab Medica ha introdotto il sistema robotico da Vinci in Italia nel 1999: da allora sono stati più di 27mila gli interventi effettuati con questa tecnologia, con applicazione nelle diverse specialità, dall’urologia alla ginecologia, fino alla chirurgia generale.

My Intuitive App rappresenta uno strumento che va ad integrare l’ecosistema di servizi legati alla chirurgia robotica e che consentirà al chirurgo di raccogliere, monitorare costantemente e valutare i dati relativi alla propria attività clinica al fine di ottimizzare le performance chirurgiche.

Ab Medica

E’ oggi l’azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, sistemi di chirurgia robotica e telemedicina. Sono parte del Gruppo Ab Medica A TLC (società leader nel mercato globale delle telecomunicazioni), Medical Labs (produzione di dispositivi medicali per la chirurgia mininvasiva), Pacinotti (distribuzione di dispositivi medici), Officine Ortopediche Rizzoli (produzione di protesi, apparecchi ortopedici, ausili e attrezzature ospedaliere) e Ab Salud (distribuzione di dispositivi medici in Spagna). Il Network internazionale comprende Ab Medica sas (Francia), Ab Medica sagl (Svizzera), Abex (Spagna) ed Excelencia Robótica (Portogallo).