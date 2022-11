Zero Motorcycles lancia lʼadventure bike DSR/X

Grazie al potente pacco batterie e al motore Z-Force, nonché al sistema operativo Cypher III+, la nuova DSR/X è in grado di offrire unʼesperienza di guida coinvolgente ed entusiasmante. La batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh alimenta il motore Z-Force 75-10X, capace di erogare una potenza pari a 100 CV e una coppia sbalorditiva di 225 Nm. Prestazioni da vera sportiva, però ispirata ai concetti di sostenibilità e che in circa due ore e mezzo ricarica completamente il pacco batterie. A richiesta è poi possibile sostituire parte dei vani portaoggetti della DSR/X con il Power Tank, che accresce la potenza della batteria fino a 21 kWh, o con il caricatore rapido che riduce di unʼora i tempi di ricarica.

Zero Motorcycles DSR/X è inoltre la prima moto elettrica al mondo ad avere in dotazione la suite completa di controlli di stabilità Bosch Motorcycle Stability Controls, con funzionalità cornering e off-road (in questʼultima è possibile disinserire lʼABS al posteriore). Una tecnologia che include il Bosch Linked Braking, per una migliore regolazione dei freni, e il Bosch Vehicle Hold per la massima stabilità sulle pendenze più ripide. La moto dispone persino della funzione Park per la retromarcia a bassa velocità, sicuramente utile per le manovre in spazi stretti.

Per sostenere il suo sviluppo, Zero Motorcycles ha annunciato il completamento di un nuovo round di finanziamenti da 107 milioni di dollari. Nel 2022 lʼazienda ha raccolto in tutto 500 milioni di dollari di finanziamenti e ha venduto oltre 20.000 veicoli, potendo anche sviluppare un proprio sistema operativo, il Cypher III. Vedremo la gamma, inclusi i rinnovati modelli 2023 di SR/S e SR/F, dallʼ8 novembre a Eicma a Milano. Quanto alla DSR/X, arriverà a listino con accessori quali bauletto, borse da sella e valigie laterali, al prezzo di partenza di 27.220 Euro.