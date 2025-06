Xiaomi YU7, debutta con boom di ordini

Partiamo da un appunto che ci è venuto in mente appena l'abbiamo vista: la YU7 assomiglia a qualche altro noto modello che circola nel Vecchio Continente (non facciamo nomi, ma potete immaginare), però questo fa sì che quando arriverà da noi non avrà certo problemi ad attirare i favori dei clienti europei in fatto di stile. A vederla (e conoscendo le sue dimensioni) è grande e lunga (5 metri non sono pochi), ma mantiene un aspetto piuttosto elegante. Bene il valore che riguarda l’aerodinamica (il Cx dichiarato è pari a 0,245) grazie a un andamento delle linee studiato nell'insieme ma anche nei dettagli, vista la presenza di diverse prese d’aria e particolari come le maniglie delle porte a filo carrozzeria. In abitacolo non manca lo spazio per passeggeri e bagagli, ma soprattutto non manca la tecnologia, che addirittura sfocia nel campo della domotica, ch epermette di parlare con la macchina sia da dentro che da fuori. Discorso vano bagagli: davanti c'è un vano pari a 148 litri, dietro invece ce ne sono altri 678.