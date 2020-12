Volkswagen lancia le nuove Touareg eHybrid e R

Si chiamano eHybrid e R e sono le due varianti ibride elettriche plug-in di Volkswagen Touareg . Il grande Suv della Casa tedesca ‒ realizzato sullo stesso pianale di Porsche Cayenne e Audi Q7 ‒ si lancia quindi nellʼagone dellʼelettrificazione con queste due versioni che, a emissioni zero, marciano per circa 50 km . Considerando i potenti propulsori termici, lʼautonomia di marcia sale fino a 810 chilometri.

Il carattere dei due modelli è analogo, ma si distingue per unʼindole leggermente diversa: Touareg eHybrid sembra più adatta a un uso funzionale e familiare ed è proposto in Italia nelle versioni Atmosphere ed Elegance; la Touareg R ha invece unʼindole più sportiva e non disdegnerebbe unʼesperienza racing tipo Dakar. Entrambe allʼapice della gamma Touareg, vantano di serie il climatizzatore a 4 zone, l’interfaccia interamente digitale Innovision Cockpit da 12,3 pollici, il sistema di navigazione Discover Premium e il tetto panoramico apribile in vetro. La R ha pure i fari IQ.Light a matrice di Led.

La nuova Touareg eHybrid combina un motore termico V6 3.0 turbo benzina e un motore elettrico che, insieme, sviluppano 280 kW di potenza (381 CV). Superbe le prestazioni, da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, ma non male neanche la funzionalità: come veicolo ibrido, è da record la capacità di trainare rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Prezzo di listino di 76.900 Euro, lo stesso della variante solo benzina.

Lʼindole più sportiva di Volkswagen Touareg R si conferma col fatto che, pur con lo stesso motore V6 TSI della eHybrid, eroga fino a 340 kW di potenza (462 CV) e 700 Nm di coppia. Significa unʼaccelerazione da 0 a 100 orari in 5,1 secondi, per una velocità di punta limitata elettronicamente a 250 km/h. A listino costa da 94.900 Euro. Per entrambe le versioni Volkswagen offre in omaggio il Tech Pack, che include il Travel Assist e le sospensioni adattive.

Nello speciale motori anche le nuove Volkswagen Touareg eHybrid e R