Verdone e lʼavventura su Opel Crossland X

Nel trailer la si vede rimossa dal carro attrezzi, ma in tutto il film “Si vive una volta sola”, la Opel Crossland X è una vera protagonista accanto a Carlo Verdone . Prodotto dalla Filmauro di De Laurentiis, il nuovo film dellʼartista romano esce domani 26 febbraio nelle sale italiane.

E speriamo che al nord si possa vedere quanto prima, stante il blocco delle attività culturali ‒ cinema inclusi ‒ previste per contrastare lʼepidemia di coronavirus. Ma il film scritto, diretto e interpretato da Carlo Verdone è una commedia divertente e agrodolce, per certi aspetti beffarda, e assolutamente da non perdere, con un cast fantastico di protagonisti: Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Max Tortora. E con loro la Opel Crossland X, spesso intrigata direttamente nelle gag e nelle situazioni comiche del film.

In alcune sequenze di “Si vive una sola volta”, il crossover Opel si rivela un autentico set mobile e così dimostra la sua spiccata funzionalità. Grazie al divano posteriore scorrevole, ad esempio, si coglie bene la capacità del vano bagagli, che varia da 410 a 520 litri e sale fino a 1.255 litri abbattendo il divano stesso. Inoltre, nelle scene girate in notturna, si apprezzano gli innovativi fari anteriori Full LED, che seguono il raggio di curva. Sul nostro mercato, la Crossland X è proposta con motorizzazioni benzina, diesel e gpl a partire da 12.950 euro con la promozione “Scelta Opel”.