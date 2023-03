Velocità e futuro

Ferrari Purosangue

È l’auto più desiderata sul pianeta in questo momento – la sua produzione è esaurita per i prossimi due anni – e non è difficile capire il perché. La Ferrari Purosangue rappresenta una rivoluzione per il marchio di Maranello, che per la prima volta propone un veicolo a ruote alte, ma non certo un SUV come quelli a cui siamo abituati. Sotto il cofano ospita il V12 aspirato, una autentica rarità di questi tempi. Con una cilindrata di 6,5 litri, deriva da quello montato sulla 812 Superfast, ma è stato ampiamente modificato arrivando a erogare 725 CV a 7750 giri/min e una coppia massima di 716 Nm a 6250 giri/min, con limitatore a 8250 giri. Il prezzo per guidare una delle auto più tecnologiche ed avanzate in circolazione? Si parte da 390.000 euro, ma – come detto – gli ordini sono stati chiusi per l’esaurimento della produzione dei primi due anni.