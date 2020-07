Usato Clickar, arrivano MINI rate e MAXI dilazione

Ripartire dopo il covid anche con un buon usato. Fioccano le iniziative per rimettere in moto il mercato dellʼauto, azzerato per colpa del virus, e non soltanto tra i venditori di auto nuove ma anche di seconda mano. Un esempio? La campagna MINI-MAXI su Clickar.it , grazie alla collaborazione di FCA Bank e Leasys .

Forte della sua esperienza nel campo dell’usato sicuro e garantito, Clickar ha lanciato una nuova modalità di acquisto a condizioni ancor più vantaggiose. Attraverso il finanziamento FCA Bank, infatti, sarà possibile sostenere una “mini” rata per l’acquisto della vettura e ottenere una “maxi” dilazione, visto che il pagamento scatta a gennaio 2021. Il canone sarà più basso per i primi due anni del finanziamento, per salire poi nei successivi due (totale contrattuale di 48 mesi). Lʼanticipo è zero e incluse sono le coperture assicurative per furto e incendio.

I modelli al centro dell’iniziativa, che è valida fino al 31 luglio, sono le più gettonate del gruppo FCA, come la Panda da 94 euro al mese, la Jeep Renegade da 202 euro e lʼAlfa Romeo Giulia da 246 euro al mese. Ma accanto ci sono anche altri modelli di tanti brand diversi, reperibili sulla piattaforma Clickar.it. dedicata ai clienti privati. Vantaggi che vanno ad aggiungersi a quelli dellʼusato garantito Clickar, vetture proposte con elevati standard di pulizia secondo le rigorose procedure di igienizzazione adottate da Leasys.