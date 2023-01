Tesla e il super margine

Tesla in controtendenza – Ha chiuso il 2022 con più di 1,3 milioni di auto consegnate e ha iniziato il nuovo anno annunciando l’abbassamento dei prezzi di circa il 20% sui modelli più venduti, la Model 3 e la Model Y, pari a una cifra in grado di raggiungere e superare anche i 12.000 euro in meno sul costo di acquisto. Se si pensa alle svariate difficoltà del mercato globale dell’auto, come può permettersi Tesla di adottare una politica dei prezzi così “aggressiva”?

Secondo una recente analisi della Reuters, la possibilità di optare per una scelta di mercato così fortemente in controtendenza viene dall’elevato profitto che Elon Musk è in grado di ottenere su ogni veicolo venduto. Secondo quanto è emerso da questa ricerca, la Tesla nel terzo trimestre del 2022 ha registrato 15.653 dollari di profitto lordo per veicolo, più del doppio del Gruppo Volkswagen, quattro volte di più della Toyota e cinque volte più grande della Ford.

Cosa fanno gli altri Costruttori? – Inizialmente Tesla aveva deciso di seguire la strategia di tutti gli altri Costruttori, che in preda alle difficoltà presentate dai mercati, avevano scelto di puntare prettamente sui modelli a più alto margine, alzando i prezzi e aumentando in questo modo i profitti.

L’inversione di marcia del Marchio americano sembra voler favorire e incentivare la vendita di più unità, dal momento che, come anche ha sottolineato Warren Browne, esperto in previsioni del mercato automotive, il problema che presto potrebbe verificarsi è la disparità (a tutto svantaggio dei Costruttori) tra la capacità produttiva (molto alta) e la domanda di acquisto (ancora troppo bassa rispetto alla capacità produttiva). In Nord America, ad esempio, la domanda di veicoli elettrici raggiungerà un livello di circa 2,8 milioni di veicoli all'anno, ma le fabbriche nordamericane di EV saranno in grado di assemblare più di 4,5 milioni di veicoli.

Quali sono i margini in Cina? – Anche in Cina la salute del mercato automotive ha fatto segnare dei rallentamenti importanti da quando il Governo di Pechino ha deciso di porre fine agli incentivi. Una delle protagoniste del mercato del Dragone, la Xpeng, aveva fortemente beneficiato (come tutti) dell’innalzamento dei prezzi delle auto, ottenendo dei super margini. Xpeng, secondo l’analisi della Reuters, ha registrato un utile lordo di 4.565 dollari nel terzo trimestre del 2022 ma rispetto ai mesi precedenti una perdita netta di 11.735 dollari a veicolo.

La BYD invece, leader del mercato cinese dei veicoli elettrici, ha annunciato un aumento dei prezzi a partire dal 1° gennaio, mantenendo margini lordi pari a 5.456 dollari per veicolo. Nel corso dell’anno si assisterà a una vera e propria guerra dei prezzi tra i protagonisti del mercato e si potrà scoprire se la mossa anticipata di Tesla risulterà lungimirante.