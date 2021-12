Sym Jet X 125, lo scooter per tutti tecnicamente impeccabile

Una gamma ampia e articolata di scooter e scooteroni Sym attende per il 2022 il mercato europeo. Ne abbiamo visto una bella scorpacciata allʼultima edizione di Eicma, dove non sono mancati i modelli elettrici pronti per debuttare a listino, ma anche nomi collaudati come Jet 14, il più venduto in Italia degli scooter Sym, che evolve ora nellʼinedito Jet X 125.