Strada e Spazio, i mondi congiunti di Nissan Juke

Si potrebbe partire da un esempio facile facile: il navigatore! E continuare poi con le nuove interfacce uomo-macchina che gestiscono lʼesperienza di guida a bordo, fino allʼelettronica di sicurezza che poggia su processi digitali sempre più condivisi online e su cloud. A parlarci di tutto questo è lʼastronauta Umberto Guidoni, il primo europeo a raggiungere a bordo dello Space Shuttle la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Lʼha fatto nel corso di un evento Nissan ad Aerogravity, il grande simulatore di caduta libera (e volo) che si trova a Pero, alle porte di Milano.

Lʼautomobile ha molte più cose in comune con una navicella spaziale di quanto abitualmente si creda. Unʼaffinità di scopo (la tecnologia al servizio dellʼuomo), ma anche una vera e propria integrazione di tecnologie da usare per muoversi, a terra come in cielo. E così teoria e pratica vanno a braccetto. E poi cʼè lʼevoluzione dei “mezzi”: sia le automobili che i veicoli spaziali nascono per viaggiare, per soddisfare il desiderio e spesso lʼesigenza di muoversi. Sono mezzi di trasporto che nel XX secolo hanno permesso di fare una serie sconfinata di spostamenti, come le caravelle e i galeoni nel ʼ500. Poi si sono trasformate, sia le auto che le navicelle spaziali, diventando luoghi dove fare molto altro.

Oggi le vetture sono connesse col resto del mondo in modo facile, rapido e intuitivo, e si può interagire con esse da remoto o con comandi vocali. Nel caso di Nissan Juke, il pacchetto di tecnologie è noto come “Nissan Intelligent Mobility” e, oltre alla connettività, offre funzioni evolute di assistenza alla guida. Anche i veicoli spaziali si sono trasformati e sono diventati sempre più laboratori complessi, dove condurre esperimenti di fisica, medicina, biologia, testare nuove tecnologie e aumentare le conoscenze astronomiche e meteorologiche.

Tornando allʼautomobile, vediamo compiersi questa mutazione genetica sul nuovo Juke, il più connesso dei modelli Nissan. Non solo dispone dellʼinfotainment NissanConnect, che integra Apple CarPlay e Android Auto, accede alle app dello smartphone e a TomTom Maps & Live Traffic, ma offre anche i servizi vocali di Google Assistant e le azioni da remoto con lʼapp NissanConnect Services, come lʼapertura e chiusura delle portiere. Presto avrà anche il wi-fi integrato per connettere tablet e laptop. Infine cʼè la tecnologia di sicurezza “ProPILOT”, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata, intervenendo in modo attivo per garantire la sicurezza di passeggeri a bordo, ma anche di pedoni e ciclisti.