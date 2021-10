Stelvio GT Junior, il Suv che esalta il mito sportivo Alfa Romeo

Eccola lʼultima serie speciale di Alfa Romeo Stelvio . Eleganza sopraffina e così ammaliatrice in quellʼabito giallo ‒ Ocra Lipari, per lʼesattezza ‒ ma anche sportivissima. Si chiama Stelvio GT Junior e si basa sullʼallestimento Veloce del Suv, ma lʼispirazione arriva da lontano, dalla bellissima coupé Alfa GT 1300 Junior , meravigliosa icona di stile degli anni 60.

Alfa Romeo Stelvio GT Junior si caratterizza per i cerchi in lega leggera da 21 pollici, i fendinebbia a LED e il portellone posteriore ad azionamento automatico. Allʼinterno svela i sedili sportivi in pelle regolabili elettricamente e che rivelano un distintivo ricamo “GT Junior” sui poggiatesta anteriori, oltre a impunture specifiche. Sulla plancia spicca un altro elegante ricamo e la silhouette della GT 1300 Junior anni 60, unʼauto che ricordiamo fu disegnata da Bertone.

Prodotta in serie limitata, la nuova special Stelvio monta il motore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV e vi abbina la trazione integrale e la trasmissione è automatica a 8 rapporti con palette in alluminio al volante. Tra i dispositivi di sicurezza standard, ecco i sensori di parcheggio anteriori e il caricatore wireless per gli smartphone. Di serie anche i cristalli posteriori oscurati e il pack noise reduction. Alfa Romeo Stelvio GT Junior arriverà nelle concessionarie nel weekend del 13/14 novembre, al prezzo di 72.750 euro.

