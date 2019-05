In attesa della 500 elettrica 15 maggio 2019 07:40 Star e Rockstar, la gamma 500 si rinnova A listino anche la serie speciale 120 Anniversario

La nuova gamma 500 è pronta, per il prossimo fine settimana, a fare il suo debutto nelle concessionarie italiane di Fiat. Ci saranno aggiornamenti importanti e due nuovi livelli: Star e Rockstar, più la serie speciale “120 Anniversario” che omaggia gli anni trascorsi dalla fondazione di Fiat. Ma gli occhi sono già puntati per fine anno, quando a Mirafiori entrerà in produzione la 500 Elettrica.

A confermare il progetto è stato ieri il presidente di FCA John Elkann, presente al Museo Nazionale dellʼAutomobile a Torino per i 100 anni dellʼassemblea degli industriali metalmeccanici torinesi. Una platea di 600 aziende che guardano con interesse ai nuovi orizzonti del gruppo FCA. Tra questi non cʼè solo lʼalimentazione elettrica, ma anche la partnership con BMW sulla guida autonoma, ha ricordato Elkann, “con sistemi di guida assistita in autostrada che coinvolgeranno allʼinizio le Maserati”.

Quanto alla gamma 500, si parte sempre dalla versione Pop, declinata nei due allestimenti Lounge e Sport. Dalla prima nasce la nuova versione Star, dalla seconda invece la 500 Rockstar. Di serie entrambe hanno un sofisticato sistema dʼinfotainment, con la radio Uconnect 7 pollici HD Live touchscreen e predisposizione con Apple CarPlay e compatibilità con Android Auto. La nuova gamma è completata dalla serie speciale “120 Anniversario”, che si avvale di serie dellʼimpianto audio premium BeatsAudioT.

Per la 500 Star è stata realizzata unʼinedita tinta Bianco Stella, impreziosita da sfumature rosa, che si abbina ai dettagli cromati, ai cerchi in lega da 16 pollici e al tetto in vetro Skydome. In alternativa, ci sono altri 8 colori di carrozzeria e due tipi di interni color sabbia bianca e nero. Carattere più dinamico per Fiat 500 Rockstar, che parte con le caratterizzazioni estetiche della 500 Sport ‒ paraurti specifici, minigonne, tetto in vetro ‒ e vi aggiunge il colore esterno opaco Verde Portofino, mentre gli interni propongono la fascia centrale dei sedili ispirata ai gessati degli abiti e la plancia a due tinte (verde scuro e satin graffite). Anche qui ci sono altri colori di carrozzeria.