Speciale Motori 2023: Jeep Grand Cherokee 4xe, Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, Mini Countryman, MV Agusta Brutale 1000 RR Assen

Dopo undici anni di produzione ecco che sul mercato è giunta la quinta generazione della Jeep Grand Cherokee. L'abbiamo provata a lungo, sia su strada che in fuoristrada e siamo davvero rimasti soddisfatti del feedback che la grande SUV americana ci ha trasmesso. Nel servizio che segue vi raccontiamo le nostre sensazioni di guida a bordo della Grand Cherokee 4xe, motorizzata con un 2.0 Turbo da 380 CV.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

La casa tedesca ha introdotto in gamma i modelli Turbo E-Hybrid con motore V8 e motore elettrico. La nuova tecnologia ibrida ci sarà anche sulla Coupé con pacchetto GT. Vi raccontiamo in questo Speciale tutte le caratteristiche del modello più potente della famiglia Cayenne, che grazie a una potenza di 739 CV si distingue particolarmente per le elevate prestazioni. Dinamicità e piacere di guida sono ancora più accentuate sulla Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT.