Smart #1, al via le prenotazioni in Italia dellʼUrban Suv elettrico

Chi la volesse può infatti prenotarla già adesso online, costa 40.650 euro (Iva inclusa) nella versione dʼaccesso Pro+ e basta acquistare un voucher da 500 euro come anticipo. Se poi non si intende più procedere allʼacquisto, il voucher sarà interamente rimborsabile.

Ma con le aspettative altissime che lʼUrban Suv a trazione posteriore e 100% elettrica ha suscitato, è difficile che qualcuno si tiri indietro dopo aver configurato la propria, desiderata Smart #1 al link https://it.smart.com/it/customizer/ . Tre le versioni a listino della vettura: Pro+, Premium e la sportivissima Brabus, questʼultima dotata di trazione integrale e una potenza di sistema pari a 428 CV! Mai una Smart era stata tanto prorompente, nonostante la storica collaborazione col preparatore di auto sportive Brabus! La versione Pro+ è dotata di caricatore di bordo da 7,4 kW, mentre le altre due hanno quello da 22 kW.

Lunga 4,27 metri e con assetto alto, Smart #1 è il volto nuovo del brand. È un Suv cui sta stretto il segmento storico (quello B) della 4 porte forfour, perché guarda più in alto, e di certo sono superiori alla media di categoria particolari come le maniglie a scomparsa, le portiere prive di cornice, la striscia di Led che unisce i gruppi ottici davanti e dietro, il tetto panoramico. Un Suv bello e originale, che non nasconde i tratti asiatici nel muso simpatico anteriore, che esprime subito la natura “no emission” del powertrain elettrico. Gli interni con sedili in pelle sintetica svelano un grande schermo da 9,2 pollici dietro il volante, mentre al centro spicca il maxi display da 12,8 pollici.

Asiatica dicevamo, perché costruita in Cina da Geely, oggi forse il costruttore più dinamico al mondo e partner di Daimler nel piano di rilancio del brand smart. Il motore sviluppa lʼequivalente di 272 CV, è montato sullʼassale posteriore e raggiunge la velocità massima di 180 km/h, per uno scatto da 0 a 100 che si compie in 6,7 secondi. La versione Brabus aggiunge un secondo motore elettrico da 156 CV allʼavantreno, distribuendo così la trazione su entrambi gli assali. Allʼapice di gamma costa però 48.150 euro.