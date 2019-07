Seetroën, gli occhiali contro il mal dʼauto

La cinetosi è un problema di cui soffrono milioni di persone. Riguarda grandi e bambini e colpisce non soltanto chi viaggia in auto, ma anche in autobus e in barca (il classico mal di mare). Da anni in commercio esistono vari dispositivi medici non farmaceutici ‒ braccialetti, orecchini ‒ che agiscono sui centri nervosi, rilassandoli, ma lʼocchiale inventato da Citroen ha il vantaggio di non stancare la vista, così da poter continuare a consultare il tablet o il telefonino. Seetroën non ha lenti graduate, anzi è privo proprio di lenti, il suo principio consiste nel bilanciare lʼequilibrio acustico.