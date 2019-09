Salone di Francoforte, il regno dellʼauto tedesca

La Germania è il dominus dellʼindustria automobilistica europea . La stella polare, ma anche il partner ingombrante che qualche volta vorremmo tenere in disparte… Solo che Francoforte è casa sua e il Salone che apre i battenti al pubblico sabato 14 settembre è il regno incontrastato dellʼauto tedesca. E di quella elettrica.

Lʼanno prossimo toccherà a Parigi (i due saloni si alternano di anno in anno) e forse le cose cambieranno, gli assenti di oggi avranno la loro da dire, ma la 68° edizione del Salone Internazionale di Francoforte (IAA) parla la lingua che fu di Goethe . Peccato però che si riempiano soltanto 4 degli 8 padiglioni della Frankfurter Messe, ricchi però di novità interessanti. Protagonisti i veicoli elettrici, la frontiera obbligata della mobilità nel prossimo decennio. Che inizia il primo gennaio 2020 con i nuovi limiti UE sulle emissioni e lo standard 6.2 da implementare .

Tgcom24 seguirà i 10 giorni della kermesse con articoli, interviste e fotografie dal Salone. Scopriremo le elettriche pure, come la Volkswagen ID.3 e la nuova gamma Smart EQ, solo elettriche le vetture del brand a partire dal 2020, ma anche la MINI Full Electric e la Opel Corsa elettrica, la piccola city car Honda e lʼammiraglia 4 porte Porsche Taycan. E le tante ibride in campo, dalla Ford Puma alla Seat Tarraco, dalla Opel Grandland X al Land Rover Defender. Per gli amanti del “classico”, niente paura: Audi, BMW e Mercedes esporranno le loro nuove creature con motori tradizionali.