Salone del Camper 2020, a Parma lʼ11° edizione

Il Salone del Camper di Parma è confermato. Dal 12 al 20 settembre si svolgerà lʼ11° edizione del principale evento fieristico italiano dedicato al turismo open-air (il secondo per importanza in Europa). Norme anti-covid ben regolamentate per una rassegna che vede questʼanno la presenza di 350 espositori , per circa 750 veicoli da vedere.

Dʼaltronde lʼestate 2020 è stata lʼestate del camper e anche qui la pandemia cʼentra qualcosa. Un turismo familiare, fai-da-te, che rifugge assembramenti e servizi di hotellerie e quindi la risposta più idonea in questi mesi di divieti e spostamenti limitati. Secondo lʼAPC, Associazione che riunisce i produttori di caravan e camper, sono stati un milione e 200 mila i camperisti che hanno affollato lʼItalia questʼestate, un terzo dei quali stranieri.

Finito il lockdown cʼè stato un vero assalto allʼacquisto del camper, con immatricolazioni a luglio che hanno superato del 104% quelle del luglio 2019. E già a giugno cʼerano state avvisaglie con un buon +50% di vendite rispetto allo stesso mese dellʼanno passato. Va bene anche il noleggio, con un +17% che dimostra la voglia di “cambiare” le proprie abitudini vacanziere. Non per niente a Parma ‒ capitale italiana della Cultura 2020 e 2021 ‒ si parlerà anche di viaggi e turismo in libertà, tra le sezioni dellʼedizione 2020 cʼè “Percorsi e Mete”, per organizzare con precisione la propria vacanza in camper.

Tra gli espositori presenti al Salone di Parma ci sono i nomi più importanti del comparto, da Adria a Westfalia (in rigoroso ordine alfabetico), passando per Elnagh che festeggia i 70 anni di attività, Fiat con i suoi attrezzatissimi Ducato, e poi Ford, McLouis, Mobilvetta.