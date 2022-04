Royal Enfield Scram 411, lʼAdventure Crossover arriva a maggio

Negli ultimi anni si sta consolidando in Italia e oggi lancia la Scram 411 , la sua prima Adventure Crossover . Si tratta di una scrambler stradale di media cilindrata, che sʼispira alla più celebre Himalayan , lʼadventure tourer di Royal Enfield.

Costruita sulla collaudata piattaforma del

motore LS-410

telaio Harris

Performance

monocilindrico 4 tempi da 411 cc

24,3 CV a 6.500 giri

32 Nm a 4.000/4.500 giri

del brand inglese e su, la Scram 411 si farà apprezzare per la versatilità, adatta comʼè sia alla città che alle escursioni fuori porta. Il motore èa iniezione e raffreddato ad aria, che sviluppa la potenza massima die una coppia massima di. Non un fulmine, ma di certo una tuttofare che assicura unʼerogazione di potenza regolare e una robusta coppia già ai bassi regimi.

Royal Enfield Scram 411

Misure differenziate per gli pneumatici

ABS a doppio canale

si avvale di una sospensione anteriore telescopica con forcella da 41 mm e 190 mm di escursione, mentre dietro opera un monoammortizzatore con leveraggi di 180 mm, ciò che assicura una guida stabile e sicura in tutti i contesti., con lʼanteriore dual-purpose da 19 pollici e gomma posteriore da 17 pollici, soluzione che conferisce alla moto agilità e maneggevolezza. Lʼimpianto frenante prevede dischi anteriori e posteriori combinati con lʼ

Entusiasta della versatilità della Scram 411 è

Siddhartha Lal

La Scram 411 arriverà a maggio, prezzi indicativi sotto i 5.000 euro

, Managing Director di Eicher Motors, che ha affermato: “Che si tratti di Londra, Nuova Delhi o Tokyo, i confini dellʼesistenza urbana moderna sono in continuo movimento, la vita nel contesto urbano è sinonimo di routine frenetica nei giorni feriali ed evasione nel fine settimana, senza dimenticare ciò che avviene nel frattempo. Volevamo costruire una moto che potesse muoversi agevolmente in tutta questa varietà di situazioni ed essere lʼalleata perfetta per il giovane motociclista moderno”.