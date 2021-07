Royal Enfield Meteor 350, tecnologia in stile retrò

Tre stili di cruiser: Fireball, Stellar e Supernova Ufficio stampa 1 di 39 Ufficio stampa 2 di 39 Ufficio stampa 3 di 39 Ufficio stampa 4 di 39 Ufficio stampa 5 di 39 Ufficio stampa 6 di 39 Ufficio stampa 7 di 39 Ufficio stampa 8 di 39 Ufficio stampa 9 di 39 Ufficio stampa 10 di 39 Ufficio stampa 11 di 39 Ufficio stampa 12 di 39 Ufficio stampa 13 di 39 Ufficio stampa 14 di 39 Ufficio stampa 15 di 39 Ufficio stampa 16 di 39 Ufficio stampa 17 di 39 Ufficio stampa 18 di 39 Ufficio stampa 19 di 39 Ufficio stampa 20 di 39 Ufficio stampa 21 di 39 Ufficio stampa 22 di 39 Ufficio stampa 23 di 39 Ufficio stampa 24 di 39 Ufficio stampa 25 di 39 Ufficio stampa 26 di 39 Ufficio stampa 27 di 39 Ufficio stampa 28 di 39 Ufficio stampa 29 di 39 Ufficio stampa 30 di 39 Ufficio stampa 31 di 39 Ufficio stampa 32 di 39 Ufficio stampa 33 di 39 Ufficio stampa 34 di 39 Ufficio stampa 35 di 39 Ufficio stampa 36 di 39 Ufficio stampa 37 di 39 Ufficio stampa 38 di 39 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutte le versioni di Royal Enfield Meteor 350 sono dotate di cerchi in lega e pneumatici tubeless di serie, da 19 pollici davanti e da 17 al posteriore, con dischi freni potenti da 300 mm di diametro allʼanteriore e 270 mm al posteriore, più ABS a doppio canale di serie. Le pedane sono montate in posizione avanzata e lʼilluminazione combina fari a Led con il classico faro alogeno in stile vintage. La forcella da 41 mm con 130 mm di escursione e i due ammortizzatori idraulici al posteriore con regolazione del precarico molla su 6 posizioni danno lʼidea della qualità tecnica della moto, della sua ciclistica di primʼordine.

Novità assoluta è il sistema di navigazione Turn-By-Turn, che fornisce indicazioni stradali in tempo reale grazie alla piattaforma Google Maps. Una moto “easy”, per neofiti, cui però non manca nulla in termini di tecnologia, merito della collaborazione tra i due centri tecnici d’avanguardia Royal Enfield a Bruntingthorpe (Regno Unito) e Chennai (India). Tre le varianti di stile della cruiser: Fireball, Stellar e Supernova, per 7 distinte colorazioni. I prezzi partono da 4.099 euro, franco concessionario, e la garanzia è di 3 anni a chilometraggio illimitato e con 3 anni di assistenza stradale.

