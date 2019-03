Rimac C-Two e Koenigsegg Jesko stupiscono Ginevra

Nata appena 10 anni fa, Rimac Automobile porta a Ginevra la C-Two, ormai nella fase finale del suo sviluppo e pronta per la produzione finale. Certo avrà volumi limitatissimi, ma vederne la silhouette da hypercar pura e cruda e con quelle portiere che si aprono verso lʼalto fa un bellʼeffetto. Rimac C-Two ha una propulsione interamente elettrica, affidata a ben 4 motori che sviluppano la pazzesca potenza di 1.914 CV, per una coppia massima di 2.300 Nm. Insomma, siamo nel campo delle prestazioni aerospaziali, per le quali lʼazienda croata è in cerca di omologazioni globali per poter immettere sul mercato la supercar elettrica più potente al mondo. In un battito di ciglia ‒ 1,85 secondi ‒ passa da 0 a 100 e in 11,8 secondi da 0 a 300 km/h, eppure con le batterie da 120 kWh cariche riesce a fare fino a 650 chilometri.