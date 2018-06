28 giugno 2018 08:50 Renault porta a cinque modelli la gamma Business Unʼofferta destinata a crescere ancora

Una famiglia allargata e trasversale, che unisce 5 modelli diversi fra loro ma che in comune hanno gli equipaggiamenti per la sicurezza e il comfort, la connettività, il canone “tutto incluso” del programma Renault Lease. Stiamo parlando della nuova gamma Business di Renault, che attecchisce adesso sui modelli Clio, Captur e Kadjar, mentre Megane e Scenic già sono proposte in versione Business dal luglio dello scorso anno.

I modelli della famiglia Renault Business rappresentano unʼalternativa al top di gamma della marca francese. Non sostituiscono le versioni Executive, che restano a listino, ma si caratterizzano per un orientamento più adatto alla clientela dʼaffari che deve macinare molti chilometri al giorno per lavoro. Nella dotazione comune di Clio, Captur e Kadjar, ad esempio, le versioni Business offrono di serie il Cruise Control, ma anche la ruota di scorta, lʼimpianto radio DAB con Bluetooth e vari ingressi USB, lo schermo touch da 7 pollici, ma anche le luci diurne a LED, i fendinebbia e i sensori di parcheggio posteriori. Di serie anche la vernice metallizzata, cosa non scontata sul mercato italiano.

Renault Clio Business e Clio Sporter Business hanno poi i cerchi in acciaio da 15 pollici, il climatizzatore manuale, il sistema dʼinfotainment e navigazione Smart Nav Evolution. A listino costano rispettivamente 16.350 e 17.150 euro. Cerchi in lega da 16 pollici diamantati neri invece per il piccolo Suv Captur Business, a listino a partire da 19.600 euro, mentre il più grande Suv Kadjar Business costa da 26.400 euro, ma vi aggiunge la telecamera con sensori di parcheggio posteriori e anteriori, i cerchi in lega da 17” e i vetri scuri privacy.