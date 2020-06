Renault dà una rinfrescata e nuovi motori a Koleos

Restyling di spessore per Koleos , il più grande dei Suv della gamma Renault , che accresce le sue qualità offroad. Il merito è del sistema di trazione integrale All Mode 4x4-i , che sfrutta le sinergie nellʼambito dellʼAlleanza con Nissan. Già forte di Captur e Kadjar nei segmenti B e C, nuovo Koleos estende lʼofferta Suv Renault nella gamma alta di mercato.

Lungo 4,672 metri e con un generoso passo di 2,7 metri, nuovo Koleos cambia esteticamente nel frontale, con la calandra più marcata e cromature più evidenti, come quelle sui fendinebbia. Lʼarea posteriore è stata ridisegnata e prevede ora ski più alti e una luce di stop allungata, mentre il doppio terminale di scarico regala un tocco di sportività in più. Veicolo di grande funzionalità, Koleos dispone di un bagagliaio enorme da 565 litri, che diventano più di 1.800 abbattendo il sedile posteriore. Vano bagagli che si apre anche a mani libere, passando sotto il piede.

Il design interno è quello che ha subito maggiori cambiamenti. Le finiture sono più curate e ci sono cromature satinate per gli inserti del volante, la leva del cambio e le bocchette di aerazione. Il touch display del sistema dʼinfotainment R-Link 2 può essere da 7 o da 8,7 pollici e lʼabitacolo integra le funzioni degli smartphone Apple e Android. Lo spazio è abbondante, il raggio alle ginocchia è pari a 289 mm ed è il migliore della categoria, mentre i sedili anteriori sono estendibili, riscaldabili, ventilati, con funzione memoria e quella massaggio per il guidatore. Sulla versione Initiale Paris spicca lʼaudio del sistema BOSE con 13 altoparlanti.

Renault ha dotato Koleos di due nuove motorizzazioni a gasolio Euro 6D Temp. Si tratta del Blue dCi da 150 CV a trazione anteriore e con cambio X-Tronic, più lʼimpianto di riduzione catalitica selettiva (SCR) per il post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx). Più possente è il Blue dCi 190 CV X-Tronic con trazione integrale All Mode 4x4-i e tre modalità di marcia. È in grado di affrontare angoli di attacco e uscita anteriore/posteriore di 18° e 25°, come un vero fuoristrada. Tre gli allestimenti ‒ Business, Executive e Initiale Paris ‒ per prezzi che partono da 35.300 euro.