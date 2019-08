Smart forfour EQ, la cittadina intelligente

Da Roma a Ostia per provare la nuova Smart forfour EQ, 100% elettrica, e la sensazione è quella della leggerezza . Uscire dalla città per correre verso il mare, verso una spiaggia dove ci attendono i ragazzi di Laureus per una lezione di windsurf. Metti su la musica e il traffico quasi non pesa: niente rumori , solo il piacere di guidare un’auto che sai che non inquina. Nemmeno per un attimo pensi che la batteria possa esaurirsi.

Ci si sente al sicuro a bordo di questa Smart, concepita per essere unʼutilitaria di famiglia, in cui c’è posto per i bambini ma anche per gli amici. È l’auto perfetta per una passeggiata appena fuori città. Scelta non casuale Ostia e J-Ax non cʼentra niente! Ma qui opera Laureus, onlus nata nel 2000 a Londra e attiva nelle periferie di Roma, Napoli e Milano, che attraverso lo sport aiuta bambini e ragazzi provenienti da contesti disagiati a trovare la propria dimensione nella società. Windsurf, basket, pallavolo: lo sport per migliorare il mondo, per trasformare la vita delle persone, per ridurre il divario sociale che toglie opportunità ai meno fortunati. Mercedes-Benz sostiene tutto questo.