24 dicembre 2018 Nuova Peugeot 508 SW, la strada è fedele alleata

La sfida è di quelle toste, perché da un poʼ di anni le grandi station wagon hanno perso appeal nel confronto con Suv e crossover. Per reggere il passo bisogna cambiare e Peugeot sembra proprio aver fatto questo con la sua nuova 508 SW. Tgcom24 è andata in Portogallo, a Cascais, per conoscere e provare la grande wagon francese in anteprima.

La carrozzeria della nuova Peugeot 508 SW non è convenzionale. La coda ha un taglio sportivo che la fa assomigliare più a una “shooting brake” che non a una grande berlina col volume posteriore stile furgoncino, comʼera in voga fino a qualche anno fa. È la rivoluzione dello stile che abbiamo già visto sulla 508 berlina, una due volumi e mezzo slanciata e dinamica e non più la classica tre volumi. Staremo a vedere quanto successo avrà la sfida, anche perché Peugeot non rinuncia a proporre nelle stesse categorie bei Suv come 3008 e 5008. Rispetto a queste la nuova 508 SW è più grande, sfiora i 4,8 metri di lunghezza, ha lʼassetto chiaramente più basso e la cosa, quanto a guidabilità, ci piace!

Gli interni sono il punto forte della nostra wagon. È unʼauto confortevole, per il guidatore il massimo con il comfort della seduta, il piacere di guida che deriva dallʼassetto ribassato e il meraviglioso i-Cockpit, il volante ridotto e multifunzione che favorisce sia la visibilità esterna che quella interna del display che gli sta dietro. A centro plancia cʼè poi il grande touch screen da 12,3 pollici, che ci consente di passare con facilità da una funzione allʼaltra e di gestire anche più funzioni sui display di bordo. Ottimo lʼimpianto audio (ma servirebbe la controprova di chi siede dietro) e bello il visore notturno (Night Vision) che riconosce gli ostacoli al buio e migliora la sicurezza nella guida di notte.

A proposito di notte, è alle stelle la versatilità: grazie ai sedili “Magic Flat”, è possibile abbattere la seconda fila e salire fino a 1.780 litri di spazio nel vano bagagli! Normalmente il vano di carico è comunque grande: 530 litri, con una soglia di carico alquanto bassa. Su strada è davvero lʼauto perfetta per chi viaggia molto, e non è un caso che Peugeot individui come primo target della vettura quello dei liberi professionisti e delle flotte. La nostra versione 160 cavalli turbodiesel (eh sì, il gasolio fa ancora la parte del leone nel segmento) è affidabile, potente il giusto, silenziosa e anche parsimoniosa. Dʼaltronde tutta la gamma motori ‒ due benzina e tre diesel ‒ è Euro 6.2.